Бюджет столицы выделил 8 млрд. рублей на закупку инновационных препаратов против рака

Как сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов, мегаполис переходит на принципиально новые стандарты лечения онкологии. По его словам, в их рамках местные медучреждения смогут самостоятельно закупать препараты для иммунной и таргетной терапии, усиливающие эффект лечения раковых заболеваний. Бюджет Москвы выделит в текущем году на эти цели дополнительно свыше восьми миллиардов рублей. Такую информацию передает ТАСС.

По словам чиновника, в настоящее время в столице РФ объявлено порядка сорока аукционов на закупку инновационных онкопрепаратов в таблетированной форме, общая начальная стоимость которых составляет порядка 2,9 миллиарда рублей. Параллельно местными медучреждениями были опубликованы более двух десятков аналогичных тендеров на 449 миллионов рублей. К участию в этих и будущих аукционах столичные власти пригласили более четырех сотен компаний из разных российских регионов.







