1,5 тыс. городских нежилых помещений будут выставлены на торги столичными властями

Заммэра столицы РФ Владимир Ефимов рассказал о том, что в текущем году местные власти намерены выставить на торги для передачи в собственность около 1500 нежилых помещений. Ожидается, что относительно 2018 года количество продаваемых объектов вырастет минимум на 30 процентов. Такую информацию передает ТАСС.

Отмечается, что на сей момент на аукционах мегаполиса выставлено свыше 400 объектов недвижимости, суммарная площадь которых составляет 68000 квадратных метров, а совокупная начальная стоимость превышает 3 миллиарда рублей.

С начала текущего года на московских аукционах уже было продано 133 помещения, суммарная площадь которых составляет 16800 квадратных метров. Уточняется, что число заключенных договоров — на 25 процентов больше показателя, зафиксированного за аналогичный период годом ранее. Большая часть выкупленных помещений располагается в ЦАО, ЮВАО и СВАО г. Москвы.











