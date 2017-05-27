Москва сдала в аренду на открытых торгах 24 земельных участка общей площадью 6,3 гектара

В ходе 2019 года власти российской столицы передали в аренду по итогам открытых торгов 24 ЗУ суммарной площадью 6,3 гектара. Как рассказал заммэра мегаполиса Владимир Ефимов, совокупная стоимость участков по результатам аукционов составила 107,7 миллиона рублей — это на 25 процентов больше суммы, зафиксированной по итогам аналогичного периода годом ранее.

Сообщается, что с начала текущего года ДГИ г. Москвы больше всего передал в аренду через открытые аукционы участки для индивидуального жилстроя. В ближайшие полтора года победителям аукционов предстоит возвести на этих площадях объекты капитального строительства. После этого у них будет возможность долгосрочной аренды земли на 49 лет или ее приобретения у города. По словам руководителя Департамента Максима Гамана, к концу 2019 года московские власти намерены выставить на торги по аренды порядка 80 земельных участков общей площадью 58 гектаров. В основном они располагаются в Зеленограде, а также ВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО и ТАО г. Москвы.



