О возможности получить в аренду площади для коммерции в Москве со скидкой рассказал Владимир Ефимов

Власти Москвы выставили на торги 31 помещение для аренды со скидкой 30%. Как сообщает ТАСС, до конца года по такой же схеме будет реализовано еще не менее 50 помещений городского хозяйства в разных районах Москвы. «Сегодня инвесторы могут арендовать помещения, выставляемые повторно на торги, с ощутимой скидкой в 30% от цены предыдущих торгов», - подчеркнул вице-мэр Владимир Ефимов.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений уточнил, что начальная цена годовой арендной платы данных помещений колеблется от 100 тыс. до 5,5 млн рублей. Напомним, возможность получить помещения с 30% скидкой на оплату аренды у предпринимателей появилась в прошлом году. Тогда им было предложено 16 объектов. Как уточнили в департаменте, такие меры улучшают инвестиционный климат в столице, позволяют пополнять бюджет и дают возможности для развития предпринимательства.







