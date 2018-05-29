Представители малого и среднего бизнеса Дальнего Востока подписали ряд кредитных договоров с МСП Банком во время работы ВЭФ-2018

МСП Банк заключил ряд соглашений во время работы Восточного экономического форума. Соглашения о сотрудничестве подписаны при участии председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, губернатора Камчатского края Романа Копина, губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, вице-губернатора Приморья Константина Богданенко и первого зампреда правительства Хабаровского края Юрия Чайки.

МСП Банк обеспечивает льготное кредитование малого и среднего предпринимательстваи предоставляет доступ к государственным программам поддержки. МСП Банк подписал ряд кредитных и гарантийныхдоговоров с представителями малого и среднего бизнеса Дальнего Востока – от компаний, занимающихся рыбозаготовкой, до индивидуальных предпринимателей, строящих дома для детей-инвалидов в Хабаровске. Объединение усилий по соглашению МСП Банка и Фонда развития промышленности позволит оказать поддержку предпринимателям, занятым в сфере промышленного производства Дальнего Востока для осуществления приоритетных для региона инвестпроектов. В ходе ВЭФ-2018 состоялось награждение лучших работ Международного конкурса идей и проектов «Дальневосточный гектар». Представителем экспертного совета Конкурса идей выступил заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.