МСП Банком было заключено несколько соглашений в рамках ПМЭФ-2018

В Санкт-Петербурге подвели черту под ПМЭФ-2018. Это мероприятие было использовано представителями МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) для подписания ряда соглашений о сотрудничестве, как с регионами РФ, так и с МБРР.

Сообщается, что во время ПМЭФ-2018 состоялось подписание соглашения между МСП Банком и Тинькофф Банком, которое обуславливает возможность предоставления последним своим клиентам кредитов первого по сниженной ставке. Также МСП Банк объявил о договоренности со Сбербанком, по которой они будут совместно финансировать сельскохозяйственную кооперацию, резидентов моногородов и Дальнего Востока.

В ходе работы ПМЭФ-2018 МСП Банк подписал соглашение о сотрудничестве с РГСУ по поддержке социального предпринимательства. 24 мая делегация банка презентовала на Форуме свою уникальную систему дистанционного кредитования АИС НГС (портал smbfin.ru). Она позволяет предпринимателям РФ заниматься оформлением кредитов онлайн с помощью электронной цифровой подписи.