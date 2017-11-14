Тинькофф-банк и Сбербанк объединяют свои сервисы мобильных переводов

Сбербанк и Тинькофф-банк запускают совместный сервис перевода денежных средств со счета на счет по номеру телефона. Это послужит стартом развития сотрудничества между другими банками страны.

Сегодня, 13 июля, стало известно о запуске совместного сервиса онлайн-переводов денежных средств между Сбербанком и банком «Тинькофф». С сегодняшнего дня жители Москвы смогут переводить деньги между картами этих банков в своих стандартных мобильных приложениях. Для этого нужно просто ввести мобильный номер человека, которому предназначается перевод. До конца месяца такая возможность появится по всей России.

На текущий момент услуга платная: 1 % - для клиентов Сбербанка, 2,9 % - для клиентов банка «Тинькофф». Единоразово можно перевести не более 15000 руб. Суточное ограничение переводов - 50000 руб.

В современном мире быстрые переводы денег с карту на карту намного безопаснее, проще и удобнее, чем оборот наличных, поэтому пользуются широким спросом у клиентов обоих банков.

Отметим, что Тинькофф стал первым банком, с кем Сбербанк заключил подобное соглашение. Но представители Сбера сообщают, что в скором времени сотрудничество будет развиваться и с другими банками страны. Уже сейчас создана дочерняя компания-агрегатор расчетов клиентов Сбербанка «Расчетные решения», которая займется проектами онлайн-переводов между картами клиентов разных банков, онлайн-оплаты услуг, а также начнет внедрять безналичные платежи проезда на общественном транспорте.