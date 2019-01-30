Сбербанк запустил переводы в Европу через приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк продолжает развивать свой сервис «Сбербанк Онлайн». Пользователям мобильного приложения предоставлена возможность осуществлять денежные переводы в страны Европейского союза.

К сервису будут подключены переводы в 14 стран, постепенно их количество будет увеличиваться.

Переводы осуществляются на банковский счет получателя. Для осуществления перевода пользователю необходимо знать номер счета, наименование зарубежного банка, имя и фамилию получателя. Оформление осуществляется за несколько минут, деньги на счет адресата поступают в течении 1-3 банковских дней. Максимальные лимиты на сумму перевода устанавливаются в соответствии с банковским законодательством страны получателя, комиссия Сбербанка составит 1% от суммы транзакции. Для осуществления перевода пользователю необходимо будет выбрать в платежном меню опцию «За рубеж», ввести все требуемые данные и подтвердить операцию.

Сервис пока доступен для приложений на платформе iOS, в скором времени услуга будет доступна и для Android-приложений.

Ранее Сбербанком был запущен сервис денежных переводов в страны СНГ и ближнего зарубежья. Внедрение переводов в страны ЕС проводится в рамках развития сервиса «Сбербанк Онлайн», с целью предоставления клиентам банка большего количества доступных услуг.