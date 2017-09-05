Сбербанк и Rambler Group договорились о продвижении кинотеатра Okko в структурах банка

Акционеры Rambler Group и Сбербанк не так давно подписали контракт, в котором шла речь о вливании медиахолдинга в систему банка и его дальнейшее в ней развитие.

Сделка окончательно будет закрыта в конце 2019-го года. По ее завершению Сбербанк станет владельцем 46,5% акций «Рамблера». Такая же часть останется у действующего акционера компании A&NN, а доля Era Capital составит 7%. Места в управлении распределены соответственно: три представителя от банка, три от A&NN и один от Era Capital.

Предполагается, что убыточные продукты Rambler Group начнут продвигаться в экосистеме Сбербанка. В частности, это будут два кинотеатра (Okko и «Художественный»), Rambler.ru, Rambler.Касса, Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru. Герман Греф (глава Сбербанка) подчеркивал, что после заключения договора Rambler Group вообще не будет иметь долгов, а все деньги сможет пустить на модернизацию и закупку контента.

Касательно судьбы онлайн-кинотеатра Okko известно о запуске проекта по продвижению. Смысл в том, что в нескольких отделения Сбербанка посетители смогут ознакомиться с информацией о кинотеатре и даже оформить подписку. Если эксперимент в Москве пройдет успешно, он будет внедрен во все отделения страны.