Банк «Тинькофф» создал уникального голосового помощника

Сфера финансов и банковских услуг станет доступнее и проще. В новом мобильном приложении банка «Тинькофф» теперь «живет» Олег.

Впервые в мире в российском банке будет работать новый вид голосового помощника. Специалисты банка «Тинькофф» создали уникальное в своём роде приложение, в котором виртуальный консультант по имени Олег будет помогать клиентам банка.

На данный момент доступ к помощнику будет открыт пользователям устройств на основе iOs, но уже к концу июня приложение будет доступно всем клиентам банка «Тинькофф».

Клиенты, которые впервые воспользуются «Олегом» смогут поделиться им со своими родными и знакомыми. Необходимо осуществить денежный перевод клиенту банка, а после приложение с помощником появится у получателя после поступления денег.

Сейчас голосовой помощник может выполнять ряд разных функций. Например, переводить деньги на счета «Тинькофф» и Сбербанка. Также «Олега» можно попросить забронировать столик в кафе или купить билеты в кино. Кроме этого, помощник может отправлять документы на электронную почту.

Голосовой помощник «Олег» создан для быстрого и удобного пользования услугами банка. Все задачи, которые помощник не в состоянии решить самостоятельно, автоматически будут переводиться на операторов колл-центра банка «Тинькофф».

Образ голосового помощника представлен как, молодой мужчина лет 30, который очень вежлив, обходителен, любит шутить и давать дельные советы.

В ходе общения с пользователями приложения, «Олег» будет проводить речевой анализ клиента. Изучив по нему настроение пользователя, помощник будет отвечать на вопросы в разных стилях - от дружелюбного к официальному.