Волож и Тиньков не исключают возможность слияния компаний

Олег Тиньков (основатель «Тинькофф-банка») и Аркадий Волож (генеральный директор ГК «Яндекс») встретились сегодня на конференции «Технологии в масштабе: игра на опережение» в рамках ПМЭФ.

Представители компаний отвечали на различные вопросы зала, в том числе и о слиянии «Тинькофф» и «Яндекса». Ответы были ироничными и шутливыми, однако Тиньков представил, что в случае объединения стартовый капитал компании составит более 20 млрд долларов. Волож же готов обсудить все пути развития, но считает, что Тиньков возможно распускает слухи. Зрители сразу решили, что «возможно» - ключевое слово в контексте.

После этого разговора тема переменилась, но бизнесмены пошутили про схожесть цветов корпораций.

Восемь месяцев назад различные СМИ писали, что «Яндекс» якобы будет куплен Сбербанком. Сразу же стало понятно, что такого развития событий никто не хочет: стоимость акций «Яндекса» снизилась на четверть. Герман Греф (президент Сбербанка) опроверг информацию о покупке медиахолдинга. Но Волож все равно принял ряд мер для предотвращения потери контроля над компанией.