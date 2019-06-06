«Яндекс» и Mediascope возобновят сотрудничество

Интернет-компания «Яндекс» продолжит партнерские отношения с Mediascope.

Обе компании пришли к решению возобновить сотрудничество и приступили к совместной разработке методов для измерений в сфере медийной рекламы.

Коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков пояснил, что первые результаты проведенных тестов станут известны ближе к концу этого года.

Руслан Тагиев, глава Mediascope, сказал, что компании уже начали делать первые шаги на пути к совместной работе, но конкретные детали и методы сотрудничества пока еще обсуждаются.

По словам Руслана Тагиева, «Яндекс» в январе текущего года отказался от услуг Mediascope, предоставляющих фиксацию показов рекламы на его ресурсах, а в апреле полностью удалил все счетчики.

Это решение «Яндекса» стало свидетельством компании отказаться от измерителя аудитории, который фиксировал данные посетителей и рекламы. «Яндекс» объяснил это решение тем, что стремится защитить данные своих пользователей.

Тем не менее, вернуть счетчики в их первоначальном характере «Яндекс» пока не готов. Но есть несколько вариантов дальнейшего сотрудничества двух компаний, среди которых – работа измерительных инструментов Mediascope с использованием сервиса «Яндекс. Облако». Подобный проект позволил бы оптимизировать работу рекламы, а также сыграть важную роль в защите пользовательских данных.