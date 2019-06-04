Акимов пообещал оградить «Яндекс» от разбирательств с ФСБ

Администрация РФ высказалась по поводу опасений насчет блокировки «Яндекса». Вице-премьер министр Максим Акимов уверен, что правительство будет делать все возможное, для предотвращения блокировки крупнейшей IT-компании российского рынка.

«Яндекс» не должен пострадать, так как играет очень большую роль в экономике как национальных, так и глобальных масштабов. Акимов заявил, что компании, обеспечивающие лидерство рынку России по ряду важных позиций, не пострадают.

Ранее стало известно, что ФСБ потребовал у «Яндекса» ключи шифрования к сервисам «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Руководство компании сотрудничало с ФСБ, на сколько это было возможно, без выдачи личных данных пользователей. Однако после отказа выдавать эти ключи, топ-менеджеры были обеспокоены возможной блокировкой сервиса и, соответственно, потерей больших сумм.

За аналогичный отказ передавать шифровальные ключи службе безопасности весной 2018-го года был заблокирован мессенджер Telegram.