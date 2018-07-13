Россиянам обещают переводы в новой системе дешевле, чем с карты на карту

Россиянам будет дешевле воспользоваться системой быстрых переводов (СБП) от Центробанка, чем отправлять перевод с банковской карты. СМИ впервые озвучили возможный размер комиссии с операции в СБП.

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, речь идет о сумме в 8 рублей. При этом карточный перевод обходится в среднем в 50 рублей. Впрочем, названная сумма – не окончательная. По сведениям источников, еще не рассчитаны все расходы системы, поэтому окончательный размер комиссии еще не согласован.

Зато известно, что ЦБ планирует брать с банков фиксированную плату за перевод, причем платить будет и банк – отправитель, и банк – получатель. При этом банки сами будут устанавливать свой размер комиссии за платеж в СБП для своих клиентов.

Система быстрых переводов разрабатывается совместно Центробанком и ассоциацией «Финтех». При этом ЦБ выступит в роли ее оператора и платежного банка. Система должна быть запущена в январе 2019 года. Она позволит гражданам переводить средства в том числе и между банками, зная только номер мобильного телефона получателя. Система будет доступна 24 часа, в выходные и праздничные дни. Со временем в СБП можно будет проводить платежи на счета юрлиц и государственных структур.