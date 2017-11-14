Бинбанк: в наших банкоматах можно пополнять карты банка «Зенит» без комиссии

Отличный подарок к Новому году подготовил Бинбанк для клиентов банка «Зенит». Согласно сообщению его пресс-службы, теперь они могут без комиссии пополнять свои карты в банкоматах и платежных терминалах Бинбанка. Предельная сумма единовременного взноса установлена на 85 тысячах рублей. Что касается максимальной суммы, которую можно внести на карту банка «Зенит» в течение месяца, то она составляет 300 тысяч рублей.

Сейчас общая сеть работающих на внесение наличных средств платежных терминалов и банкоматов Бинбанка насчитывает 1400 устройств на всей территории Российской Федерации. В общей сложности, у кредитной организации свыше 15 тысяч устройств самообслуживания, если принимать в учет банкоматы банков-партнеров.

Бинбанк является российским коммерческим банком, который работает с 1993 года.