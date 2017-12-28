Бинбанк подарил клиентской базе функцию бесплатного звонка в контакт-центр через мобильное приложение

Уходящий декабрь ознаменовался подарком, который Бинбанк подготовил для своих клиентов в новой версии мобильного приложения «Бинбанк online 2.0». Теперь у них появилась возможность с его помощью осуществлять бесплатные звонки в контакт-центр через интернет. Таким образом, клиенты Бинбанка могут оперативно выйти на связь с его операторами из любой страны с доступом к Всемирной сети. Оплачивать онлайн-звонки не требуется по той причине, что вызовы осуществляются с помощью интернет. Бинбанк, выделив отдельную линию, способствовал тому, что теперь операторы контакт-центра тратят меньше времени на обработку онлайн-звонков.

С помощью таких звонков клиенты Бинбанка могут быстро связаться с контакт-центром и получить необходимую консультацию. К примеру, узнать о спектре банковских услуг или состоянии своего счета.

Осуществлять онлайн-звонки клиент Бинбанка может только после того как обновит его мобильное приложение до актуальной версии. После этого кнопка для совершения таких звонков появится в разделе контактов с кредитной организацией.