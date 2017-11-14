Бинбанк: среднемесячный оборот по эквайрингу за четвертый квартал превысил 500 млн. рублей

Как сообщила пресс-служба Бинбанка, за четвертый квартал этого года среднемесячный оборот кредитной организации по эквайрингу в сегменте микробизнеса сумел превысить показатель в пятьсот миллионов рублей. В минувшем году за тот же четвертый квартал показатель был значительно ниже — около 10 миллионов рублей.

Бинбанк в этом году запустил проект «БИН-GO», что объясняет зафиксированный в сегменте микробизнеса многократный рост оборотов по приему карточных платежей. Благодаря этому проекту каждый клиент кредитной организации может подключить услугу эквайринга, не затрачивая время на посещение ее офиса. В рамках проекта Бинбанком каждый месяц подключается до пятисот новых клиентов.



Согласно прогнозам экспертов Бинбанка, за четвертый квартал уходящего года совокупный эквайринговый оборот кредитной организации должен превзойти отметку в 40 миллиардов рублей. Сейчас в торговых точках работают 27 тысяч POS-терминалов банка. В 2020 г. их число должно превысить 100 тысяч устройств.