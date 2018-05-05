Московские власти заключили пять соглашений о сотрудничестве с регионами в ходе ПМЭФ-2018

В субботу, 26 мая в Санкт-Петербурге завершился ПМЭФ-2018. Площадка питерского мероприятия была использована московскими властями для подписания пяти соглашений с регионами РФ. Сотрудничество предполагает привлечение созданного в 2013 году портала поставщиков, на платформе которого размещается госзаказ. По сути, благодаря подписанным соглашениям пространство портала будет масштабировано. Об этом сообщил сайт «Вечерняя Москва».

На протяжении последних лет в Москве активными темпами идет информатизация. Благодаря их использованию, бурными темпами развивается экономика мегаполиса. В частности, теперь в столице РФ можно оформить в интернете почти все документы.

Комментируя новость, лидер столичного ДЭПИР Владимир Ефимов сообщил, что надежные электронные сервисы помогают формировать комфортную городскую среду. У жителей Москвы появляется возможность высвободить время для шоппинга, развлечений, занятий бизнесом.