В Москве пройдет панельная дискуссия «Экономика мегаполиса будущего. На что делать ставку?»

17 числа текущего месяца московская площадка «Рен» станет местом проведения панельной дискуссии «Экономика мегаполиса будущего. На что делать ставку?». Мероприятие пройдет под эгидой Московского урбанистического форума, и будет посвящено обсуждению стратегии развития экономики российской столицы. Такую информацию передает пресс-служба московского ДЭПиР.

Участниками грядущего мероприятия выступят глава столичного ДЭПиР В.Ефимов, ключевой экономист The Boston Consulting Group К.Кетельс, основатель программы MetroLab в Массачусетском технологическом институте, директор городских программ, CIPPEC Г.Ланфранчи, лидер проекта «Города» Всемирного экономического форума Э.Чарльз.

В ходе дискуссии авторитетные отечественные и мировые эксперты поговорят об экономических стратегиях мировых мегаполисов. Также они вынесут на обсуждение трансформацию бизнес-процессов и социальный климат в крупных городах.