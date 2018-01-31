Столица РФ поможет получить образование тяжелобольным детям

Одно из мероприятий под эгидой развития Стратегии проработки столичного образования до 2025 года приняла в своих стенах Школа НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Оно было посвящено обсуждению подходов к разработке отчетной стратегии московского образования. Одним из участников встречи между директорами образовательных учреждений столицы РФ стала и замруководителя ДТиЗН г. Москвы Татьяна Полякова. Об этом рассказывает портал «Новая Губерния».

В своем выступлении глава проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков выразил уверенность в том, что именно система образования города должна подстраиваться под детей, и в ней должно быть место для каждого. Это касается и детей, которые тяжело болеют и проходят долгое лечение в столичных стационарах.

Следует напомнить, что датой запуска проекта «УчимЗнаем» значится 2014-й г. Его целью является формирование полноценной общеобразовательной школы для детей, которые тяжело болеют и долгое время лечатся в стационарах. Столичный Депобразования курирует реализацию проекта.