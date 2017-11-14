МСП Банк разработал новую систему онлайн-кредитования предпринимателей

Новые технологии расширяют возможности для кредитования бизнеса при правильном их применении. Возможность оформления кредита для малого и среднего бизнеса в кратчайшие сроки продемонстрировали в рамках ПМЭФ-2018 на стенде МСП Банка. Дочерний банк Корпорации МСП создан для обеспечения помощи малому и среднему бизнесу, предоставляя при кредитовании предпринимателям России доступ к программам господдержки.

Представленная на Форуме в Санкт-Петербурге CRM-система под названием АИС НГС позволяет кредитоваться в онлайн-режиме. Работу программы продемонстрировали генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман и председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. Был показан весь процесс – от подачи заявки в системе, загрузки документов, подтвержденных электронной подписью и получения одобрения по кредиту. «МСП Банк совместно с Корпорацией МСП разработал уникальный продукт», - отметил Дмитрий Голованов. Оформить личный кабинет предпринимателю и подать заявку на кредит можно на портале smbfin.ru.