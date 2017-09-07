Представители ТПП РФ выступили в рамках Международного IT-Форума в Ханты-Мансийске

На площадке Ханты-Мансийска состоялся юбилейный, 10-й Международный IT-Форум. В его рамках участники подробно обсудили цифровизацию экономик государств-членов БРИКС и ШОС и развитие сотрудничества бизнеса этих государств. Об этом написал сайт Wapstat.

Участники форума подчеркнули необходимость активной цифровизации экономики. Также они считают целесообразным развитие новых законодательных инициатив, как на региональном, так и на федеральном уровне.

Участие в форуме приняли представители ТПП РФ. По словам советника президента Палаты Георгия Петрова, в настоящее время в статусе драйвера экономического роста утверждаются цифровизация экономики и информационные технологии.

Сообщается, что ТПП РФ получила награду «UGRA IT AWARDS» за высокий уровень внедрения в свою деятельность IT-технологий. Так, Палата создала электронную систему, предоставляющую представителям бизнеса доступ к свыше 500 услугам из разных сфер деловой жизни. Оформление услуги и отслеживание ее выполнения доступны из любой страны мира.