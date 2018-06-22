Анастасия Татулова собрала столичных предпринимателей на «форуме идей»

Участие в первом «форуме идей» приняла сотня представителей столичного предпринимательского сообщества. Двадцатого июля это мероприятие на своей площадке приняла «Фабрика АндерСон» (принадлежит Анастасии Татуловой — владельцу сети семейных кафе «АндерСон» и доверенному лицу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина). Проведение форума было продиктовано намерениями организовать площадку для проработки инициатив для развития столичного бизнеса. Следующий «форум идей» должен пройти до 15 августа. Участие в субботней встрече также приняли члены общественной организации «Опора России». Об этом рассказывает сайт «Новая Губерния».

По словам Анастасии Татуловой, все заинтересованы в том, чтобы Москва была комфортным городом для ведения своего бизнеса. По этой причине площадку «форума идей» можно и нужно использовать для проработки инициатив, нацеленных на использование властями для создания комфортного бизнес-пространства.