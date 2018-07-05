Наталья Сергунина высказалась по факту роста розничного товарооборота в Москве

В Москве поступательно увеличивается объем розничного товарооборота. Такую информацию на официальное сообщение столичного ДЭПИР за девятое июля передает ТАСС.

Своим комментарием к ситуации поделилась заммэра столицы Наталья Сергунина. Так, за период январь-май 2018 года, розничный товарооборот в главном городе Российской Федерации прибавил 5,1%, если сравнивать с теми же первыми пятью месяцами, но в 2017 году. Он достиг показателя в 1,87 триллиона рублей. В то же время торговый оборот продовольственных товаров в Москве вырос на 5,7% (текущие цены), а торговый оборот непродовольственных товаров увеличился на 4,4%, — уточнила госпожа Сергунина.