Владимир Ефимов: число проданных патентов столичным коммерсантам увеличивается

Заммэра столицы Наталья Сергунина озвучила информацию о том, что с января по март текущего года московские коммерсанты из сферы бытовых услуг приобрели более шести тысяч патентов. Реагируя на актуальные цифры, госпожа Сергунина подчеркнула, что поступления в городской бюджет от продажи этих патентов наполовину превзошли показатели за те же три месяца с начала минувшего года. Об этом сообщило АГН «Москва».

Отмечается, что московские предприниматели, занятые в техническом обслуживании и ремонте авто и мотоциклов, приобрели за отчетный период более тысячи патентов. Это почти наполовину превзошло количество патентов за тот же период 2017 года.

Руководитель столичного ДЭПИР Владимир Ефимов в комментарии к новости отметил, что экономику мегаполиса следует считать живым организмом. В главном российском городе к числу самых востребованных относится сфера предоставления бытовых услуг.