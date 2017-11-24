Растет число иностранцев, предпочитающие работать в Москве легально

В минувшем году мигранты в Москве приобрели почти полмиллиона патентов на ведение трудовой деятельности. По словам руководителям департамента экономической политики и развития Москвы Владимира Ефимова, общая сумма, которую заплатили иностранцы за право работать в столице, превысила 15,7 млрд рублей, сообщает Финмаркет.

Эта сумма на 9 процентов превысила аналогичный показатель за 2016 год. Таким образом, как считает Владимир Ефимов, это говорит об эффективности и своевременности реформы в сфере трудовой миграции, которая произошла в 2015 году. Квоты на привлечение иностранной рабочей силы сменили трудовые патенты, а регионы получили право устанавливать стоимость патентов с учетом особенностей своих рынков труда.

Директор Многофункционального миграционного центра Николай Федосеев отметил четкий и понятный порядок приобретения патентов, благодаря которому растет легализация трудового рынка среди мигрантов. В прошлом году было реализовано свыше 453 тысячи патентов, что на 12% больше показателя 2016 года.