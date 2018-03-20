Владимир Ефимов сообщил о минимальном уровне безработицы в Москве

Российская столица переживает активный рост объемов промышленности, которые выросли на целую треть. Благодаря этому в городе наблюдается всплеск экономического развития, а также существенное развитие рынка труда. Достаточно сказать, что в Москве в настоящее время количество прошедших регистрацию в службе занятости человек в четыре раза уступает количеству открытых вакансий. Об этом пишет портал Money Talks.

Глава ДЭПИР города Москвы Владимир Ефимов поделился своим мнением по ситуации. Так, он сообщил, что фактически безработицы в российской столице нет, ведь она не превышает 0,4%. Министр отметил, что ежегодно в Москве прибавляется по 50-70 тыс. рабочих мест, рынок труда полностью заполняет 7,5 млн. вакансий. Первыми на работу могут рассчитывать жители столицы, подавшие обращение в службу занятости. Во второй очереди идут российские граждане из других городов, а затем иностранцы.

В своем комментарии Владимир Ефимов подчеркнул, что активный поиск работы может оказаться успешным не только благодаря близлежащему центру занятости. Для этого отличным выбором станет и «Ярмарка вакансий». Одно из таких мероприятий в мае пройдет на территории Храма Христа Спасителя.