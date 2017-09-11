Заявление Трампа по Ирану подстегнуло цены на нефть

После заявления Дональда Трампа о выходе США из ядерного соглашения цены на нефть обновили свой трехлетний максимум.

Сегодня на торгах Лондонской биржи фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 77,04 доллара за баррель при условии поставки в июле 2018 года. Дорожает и нефть марки WTI – сегодня ее продавали по 71 доллару за один баррель. При этом специалисты утверждают, что стоит ждать дальнейшего повышения цен на черное золото. Ожидается, что они могут достигнуть отметки в 80 долларов за баррель.

Таким образом, нефтяные цены уже сейчас достигли уровня, на который они в последний раз поднимались в ноябре 2014 года. Причиной столь резкого подорожания эксперты в один голос называют выход США из ядерной сделки с Ираном. Напомним, соответствующее заявление вчера сделал президент Трамп. Этот шаг будет означать возобновление экономических санкций против Тегерана. Американский лидер уже анонсировал меры «самого высокого уровня» в применении к Ирану. Конечно же, иранская нефть будет одним из центральных объектов этих санкций.

В то же время, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал остальных участников СВПД соблюдать условия договора. В свою очередь, Хасан Роухани, президент Ирана, пообещал оставить без изменения положения соглашения и сохранить статус-кво в отношениях со странами – подписантами Совместного всеобъемлющего плана действий.