Биржевые цены на нефть снизились на фоне роста запасов в США

На рынке нефтяных фьючерсов наметилась отрицательная динамика. Цена на нефть марки Brent снизилась до 71,78 доллара за баррель, нефть марки WTI подешевела до 62,53 долларов за баррель.

Снижение цен произошло после доклада Американского института нефти, еженедельно публикующего данные о запасах в стране. Запасы показывают положительную динамику роста. Доклады этой авторитетной организации оказывают сильное влияние на ценовые котировки бирж. Если тенденция не изменится, цены на Brent могут упасть до 70 долларов за баррель, и ниже.

Рост запаса обуславливается увеличением поставок нефти из России, и желанием Саудовской Аравии урегулировать конфликт между США и Ираном только мирным путем. Немаловажным фактором также является спад производства в ряде экономически развитых стран и торговая война между США и Китаем.