«Сбербанк» будет сворачивать свою международную экспансию

Международная экспансия «Сбербанка» закончилась. Банку приходится отказаться от ранее определенной стратегии из-за экономических санкций.

Об этом рассказал журналистам Герман Греф, глава самого крупного банковского учреждения в России. Он рассказал, что банк вынужден сворачивать свое присутствие за рубежом из-за экономических санкций, которые введены в отношении России. Так, накануне было достигнуто соглашение с Emirates NBD (Дубай) о продаже ему Denizbank – турецкой дочерней компании «Сбербанка». Цена сделки – более 3 миллиардов долларов.

В четвертый раз банк сделает попытку продать другому владельцу свой бизнес в Украине. Греф назвал эпопею с продажей украинской дочерней структуры «отдельной историей» и выразил надежду на успех в ее завершении.

По словам Германа Грефа, в дальнейшем «Сбербанк» планирует развивать бизнес в Белоруссии и Казахстане.