Греф заявил о возможном поднятии ипотечных ставок

Сбербанк, в лице Германа Оскаровича Грефа, заявил о грядущем повышении ставок по потребительским и ипотечным кредитам для физических лиц.

По его словам, текущие тенденции рынка таковы, что повышения кредитных ставок в такой ситуации не избежать. Но в то же время он уверяет, что данные меры будут иметь временный характер и продлятся не долго. «Рынок успокоится, уляжется, и ставки упадут вниз», - заявил Греф во время Восточного экономического форума.

Кроме этого от президента и председателя правления Сбербанка была получена информация, что банк планирует повышать допустимый возраст по ипотеке, в связи с грядущими изменениями в рамках пенсионной реформы. Также банком готовится несколько специальных банковских предложений для людей пенсионного и предпенсионного возраста.

Сегодня стало известно, что Сбербанк приостановил возможность рефинансирования действующих ипотечных кредитов. В то время как автокредиты и кредиты потребительские рефинансировать всё еще можно. Также рефинансирование может быть рассмотрено для ипотек, оформленных в сторонних банках. Сообщается, что о восстановлении программ рефинанаса для клиентов Сбербанка будет объявлено дополнительно.