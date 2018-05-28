«Газпром» выдаст займет деньги оператору морской части «Турецкого потока»

«Газпром» выделил компании – оператору морской части «турецкого потока» South Stream Transport B.V. 2,14 млрд. долларов в качестве займа на пополнение оборотных средств.

Планируется, что средства будут возвращены российскому концерну в декабре 2023 года, а выдан кредит под 3,9% годовых с ежемесячным погашением.

«Газпром» в конце мая подписал с турецкой стороной протокол о строительстве сухопутного участка второй нитки «Турецкого потока», предназначенной для транспортировки газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Конкретные условия строительства этого участка оговорены в соглашении между турецкой Botas и «Газпромом». В том числе он регламентирует создание совместной компании TurkAkim Gaz Tasima A. S., которая займется проектированием ветки. Ранее в российском концерне заявляли, что заканчивается определение маршрута второй ветки газопровода – пока что существуют два варианта, которые прорабатываются с учетом законодательства ЕС.

Напомним, по итогам визита в Москву премьер-министра Болгарии Бойко Борисова стало известно, что «Турецкий поток» может быть достроен до Болгарии.