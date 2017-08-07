«Газпром» договорился с турецкой Botas о внесудебном решении спора о ценах на газ

«Газпром» и турецкая энергетическая компания Botas достигли соглашения, благодаря которому спор о цене на газ для потребителей из Турции будет урегулирован без суда.

Речь идет об арбитраже, который турецкая сторона инициировала еще в 2015 году. Тогда для решения спора о цене на газ турки начали разбирательство в третейском арбитражном суде – ad hoc. Однако сейчас компании подписали документы об урегулировании спора без судебного рассмотрения. В пресс-службе «Газпрома» сообщили, что в ближайшее время слушание дела в арбитраже будет прекращено.

После обращения в арбитраж относительно контрактных цен поставок газа турецкая компания рассчитывала получить значительную скидку. Летом прошлого года в «Газпроме» говорили, что в текущей рыночной ситуации уместнее ставить вопрос о наценках, а не о скидках на газ для турецких потребителей.

Напомним, 26 мая стало известно о подписании «Газпромом» и правительством Турции документов, регламентирующих строительство сухопутной части второй ветки «Турецкого потока». Она предназначена для осуществления газового транзита в страны южной Европы.