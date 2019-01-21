«Газпром» увеличил долю поставок газа в ЕС до рекордных значений

Компания «Газпром» в 2018 году увеличила долю поставок газа в страны Евросоюза и Турцию до рекордных значений 36,7%.



Отмечается, что в 2017 году доля поставок газа в страны ЕС составляла 34,2%.

«В 2018 году, по предварительным данным, доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%», приводятся слова генерального директора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой.

Кроме того, в прошлом году российская компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% до 201,7 млрд кубометров, что является рекордным показателем.