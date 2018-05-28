Взыскание долга «Газпрома» перед «Нафтогазом» может коснуться «Северных потоков»

В результате начала процедуры взыскания долга «Газпрома» перед украинским «Нафтогазом», определенного Стокгольмским арбитражем, могут пострадать акции проектных компаний обоих «Северных потоков».

Как сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники, вчера в Швейцарии судебные приставы описали имущество в офисах проектных компаний морских газопроводов «Nord Stream AG» и «Nord Stream 2 AG». Хотя речь об аресте имущества пока что якобы не идет.

Сообщается, что украинская сторона начала активные действия в трех странах – Великобритании, Швейцарии и Нидерландах. Она обращается в суды в соответствии со статьей 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и выполнении решений иностранных арбитражей.

«Газпром» пока никак не комментирует происходящее. Но наверняка будет оспаривать наложение обеспечительных мер в местных судах тех стран, в которых Украина инициировала процесс.

Напомним, стокгольмский арбитраж вынес решения по взаимным претензиям «Газпрома» и «Нафтогаза» относительно контрактов по поставкам и транзиту газа, согласно которым в конечном итоге российская корпорация должна выплатить «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов. В украинском правительстве не раз заявляли, что избежать выплаты долга российской компании не удастся. «Газпром» официально не отказывался от этого долга. Но при этом компания оспаривает решения арбитража в шведском суде в апелляционном порядке, а также начала процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом».