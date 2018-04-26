«Ведомости»: En+ задумалась о своей «прописке» в России

En+ рассматривает возможность своей перерегистрации в России. Об этом сегодня сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к одному из акционеров.

Источники отмечают, что такое действие было бы логичным, поскольку все крупные активы детища Олега Дерипаски находятся именно в России. К тому же, в стране складываются условия, необходимые для комфортного ведения бизнеса.

Скорее всего, если решение будет принято, компанию зарегистрируют на острове Русский либо на Октябрьском в Калининградской области. Там недавно были созданы специальные административные районы, которые чаще называют внутренними российскими офшорами. Кроме того, российскую регистрацию эксперты называют одним из самых вероятных условий предоставления господдержки для компании.

Ранее сообщалось о том, что аналогичный шаг рассматривает и другая компания, принадлежащая Олегу Дерипаске и попавшая под американские санкции – «Русал».

Напомним, в апреле этого года бизнесмен Олег Дерипаска попал в персональный список, а его компании «Русал», En+, ГАЗ и другие – в перечень юридических лиц, в отношении которых США ввели экономические санкции. В мае СМИ сообщали о том, что американцы готовы отказаться от санкций в отношении En+, если Дерипаска снизит свою долю участия в ней до 40%.

Сейчас En+ зарегистрирована на острове Джерси.