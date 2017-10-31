Банки получили право блокировать кредитки россиян на два дня

Отныне банки смогут блокировать кредитные карточки россиян на два рабочих дня. Владимир Путин подписал закон о противодействии хищениям средств с банковских карт.

Теперь в случае подозрений, что операция по переводу денег проводится по карточке без согласия ее владельца, банк имеет право приостановить операцию на два дня. Информацию об операции финучреждение обязано сообщить владельцу карты, передать в Цетробанк, а также в банк - партнер, на счет которого совершается транзакция. Если хозяин карты сообщит в банк, что действия с его средствами являются правомочными, операция будет разблокирована.

Такие же действия финансовые структуры смогут проводить с электронными кошельками и другими электронными сервисами. Законодатель считает, что эти меры позволят уменьшить число незаконных транзакций с использованием интернет-банкинга и платежных средств россиян.