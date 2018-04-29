О том, как Михаил Гуцериев обрел статус ведущего игрока на рынке российского ритейла

Между Группой «САФМАР» М.Гуцериева и немецкой компанией Media-Saturn-Holding GmbH заключена крупная сделка. Согласно ее условиям, «САФМАР» получает контроль над российским подразделением немецкой сети — MediaMarkt Russia. Германская сторона же выплатит 300 миллионов долларов за 15% акций ПАО «М.Видео». Об этом сообщает РБК.

В материале портала рассказывается о том, через какие тернии пришлось пробиваться сети MediaMarkt после выхода на отечественный рынок в 2006 году. Через четыре года

немецкий ритейлер задумался о том, каким образом можно изменить стратегию развития в РФ. Органический рост ни к чему не привел, поэтому акценты были смещены в сторону вероятного приобретения одного из лидеров местного рынка. Нынешняя крупная сделка способствовала тому, что группа «М.Видео» получила под управление магазины MediaMarkt в 22 регионах России и станет ведущим отечественным ритейлером.