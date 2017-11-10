НПФ «Доверие» приобретен холдингом SFI Михаила Гуцериева

Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI, крупный актив группы «Сафмар» российского бизнесмена М.Гуцериева) сделал официальное заявление в субботу (28 апреля). Из него следует, что холдинг приобрел НПФ «Доверие». ФАС дала разрешение на проведение этой сделки 29 марта. Предварительно она была одобрена общим собранием акционеров SFI. Что касается суммы сделки, то она составляет порядка 210 млн. долларов (это 12,1 млрд. рублей). Об этом рассказывает портал «Коммерсант».

В настоящее время 100% акций НПФ «Доверие» принадлежит ООО «Инвест-проект». Исходя из условий сделки, на дату ее закрытия у этой компании не должно быть никакого финансового актива или вложения кроме акций «Доверия».

Фонд «Доверие» работает в РФ с 1997 г. Он является одним из лидеров российского рынка обязательного пенсионного страхования. Холдинг SFI собирается присоединить «Доверие» к НПФ «Сафмар», который является его ключевым пенсионным активом.