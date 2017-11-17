Нефтяная компания «Нефтиса» Михаила Гуцериева рассказала о применении нейронных сетей

Нефтяное предприятие «Нефтиса», которая входит в состав промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, проинформировала о запуске пилотного проекта по освоению месторождений с помощью технологий искусственного интеллекта.

Новый программный комплекс «Атлас-Управление заводнением» на основе искусственных нейронных сетей будет регулировать процесс закачки воды в пласт для увеличения объемов добычи нефти и сокращения операционных расходов. По мнению экспертов, использование нейронных сетей позволит увеличивать добычу нефти на 10-15% и снизить операционную себестоимость на 10%.

Искусственные нейронные сети могут обрабатывать значительные объёмы данных, работать с нелинейными взаимосвязями и изменяющимися условиями. Кроме прочего, система искусственного интеллекта позволяет при принятии управленческих решений избегать ошибок из-за «человеческого фактора».

Первый проект внедрен на базе дочерней компании «Нефтисы» «КанБайкал» при участии сотрудников Тюменского института нефти и газа.