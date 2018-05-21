Ипотечные ставки в России не будут снижаться

По словам представителей банков, в настоящее время ставки по ипотечным кредитам находятся на самой низкой отметке за всю свою историю, поэтому их дальнейшее снижение в ближайшее время не планируется.

Специалисты отмечают, что уровни процентов для всех банков диктует Центробанк, поэтому во многом они зависят от его будущей политики. Сейчас ключевая ипотечная ставка составляет около 7 % годовых, в то время как средняя ставка по всем банкам составляет чуть выше 9 %.

В ближайший год понижению ставки будут мешать высокие риски повышения цен на недвижимость, а также неопределенная ситуация рынков за рубежом.

Тем не менее, согласно указу В.В. Путина, к 2024 году средняя ипотечная ставка должна быть на отметке 7 %. Банки ВТБ и Сбер поддержали данную установку и пообещали работать в направлении активного понижения.

Ранее стало известно, что объем выдачи кредитов под залог жилья в России увеличился в 1,6 раза. И в настоящее время около 44 % выданных банками кредитов приходится именно на ипотеку.