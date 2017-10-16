Ставки по ипотечным кредитам в России упали до исторического минимума

Ксения Юдаева, первый зампредседателя Центробанка России, сегодня рассказала, что средняя ставка по ипотечным кредитам составила 9,64% - это исторический минимум для России.

На заседании, посвященном подготовке отчета регулятора в парламенте, были также озвучены размеры ставок по месяцам. Так, в январе этого года ставка немного повысилась по сравнению с окончанием 2017 года и составила 9,85 процента. В феврале средняя ставка составила 9,75%, а в марте снова снизилась до 9,64%.

Аналитики считают, что такая тенденция связана с замедлением Банком России темпов снижения ключевой ставки. Во втором квартале этого года существующие размеры ипотечных ставок, считают эксперты, вряд ли существенно изменятся.

Напомним, в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил о том, что ставки по ипотеке должны быть снижены до 7-8% годовых. При этом глава государства акцентировал, что вложенные в строительство деньги россиян обязательно должны быть защищены.

По итогам 2017 года, россияне взяли ипотечных кредитов на общую сумму 2 триллиона рублей. А объем выданных займов вырос более чем на 37%.