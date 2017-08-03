Центробанк приостановил покупку валюты

Банк России сделал заявление о том, что с 23 августа по 31 сентября не будет производить закупки иностранной валюты для Министерства Финансов на внутреннем рынке.

Такие меры приняты для сокращения изменений рынка финансов и для большего понимания деятельности финансовых властей: для перевода их к большей предсказуемости. Окончательное решение о завершении «эксперимента» будет приниматься по текущему положению на финансовых рынках в течение сентября. При этом регулятор отмечает, что они обладают достаточными инструментами, чтобы в случае чего предотвратить возможные проблемы - ситуация под контролем.

Курс доллара на сегодняшний день составляет 67.6163, евро - 78.1983. В настоящее время рубль упал до наиболее низкой отметки за последние два года (к состоянию апреля 2016).

Министерство Финансов объявило о полном пересмотре прогноза развития РФ на ближайшие 6 лет, до 2024 гола, с учетом введенных США санкций. Но и текущий прогноз также не особо оптимистичен: ожидавшийся рост ВВП до 2,1 %, в связи с изменением процента НДС был сокращен до 1,9 %. В 2019 году он упадет до 1,4 %, согласно прогнозу. В связи с этим необходимо быть готовым, что в ближайшие несколько лет улучшения экономики РФ не ожидается, однако, дальнейшее ухудшение может возникнуть.