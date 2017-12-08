Пассажиры «Аэрофлота» смогут за плату выбирать себе место

Чтобы нивелировать потери в сложных рыночных условиях, крупнейший авиаперевозчик страны разрабатывает новую стратегию и собирается предложить пассажирам целый перечень новых сервисов.

Как следует из презентации для акционеров компании, речь идет сразу о нескольких новинках. Самой «громкой» из них обещает быть возможность выбрать себе место в салоне за отдельную плату. В пресс-службе компании рассказали ТАСС, что новшество будет доступно для пассажиров эконом-класса с билетами «Промо» и «Бюджет». Однако окончательно решение о введении этой услуги еще не принято. Кроме того, пассажирам «Аэрофлота» станет доступна онлайн регистрация багажа, а также оплата еды и напитков в Sky Cafe.

Кроме того, в компании задумались о привлечении трансферных пассажиров – для этого в «Аэрофлоте» хотят открыть маршруты на новых направлениях и уменьшить количество задержек своих рейсов. Также для уменьшения своих расходов компания планирует получить скидки у всех поставщиков услуг и контрагентов.

Новая стратегия разрабатывается в связи с непростой рыночной ситуацией, в которой оказался «Аэрофлот». По итогам первого полугодия компания более чем на 13% увеличила свою выручку, однако получила свыше 5 миллиардов рублей чистого убытка. Такие результаты специалисты перевозчика связывают с ростом почти на треть цен на авиатопливо, а также повышением затрат на обслуживание и аренду самолетов, зарплаты летчикам и персоналу.