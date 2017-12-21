Багаж на рейсах «Победы» «потяжелеет» в полтора раза

Лоукостер вынужден поднять минимальный тариф на провоз багажа, чтобы не попасть под антимонопольное расследование ФАС.

Уже с завтрашнего дня пассажирам «Победы» придется заплатить за 10 килограмм багажа минимум 777 рублей. Эта сумма будет распространяться на все багажные места, не зависимо от того, где и каким способом оно было забронировано.

Ранее по условиям компании в случае группового бронирования билетов на сайте «Победы» пассажиры могли воспользоваться льготным промотарифом в 499 рублей. Однако количество льготных багажных мест было ограничено – льготной ставкой мог воспользоваться один пассажир из группы (скажем, из семьи). Поэтому ФАС заподозрила перевозчика в навязывании невыгодных условий пассажирам. Ведомство обязало лоукостер обеспечить одинаковую проплату багажа для всех, кто купил билеты на рейс.

В свою очередь, в авиакомпании подчеркнули, что большинство их пассажиров вообще не берут в полет багаж, ограничиваясь ручной кладью. А промотариф был придуман для того, чтобы поощрить клиентов, которые пользуются услугами сайта компании. Кроме того, он позволял пассажирам взять в семейную поездку багаж «по скидке», оформив его на одного из путешественников.

Однако льготная оплата не может распространяться на всех. Поэтому компания приняла решение отменить свой промотариф и поднять минимальную стоимость провоза багажа.