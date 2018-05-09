Минтранс согласен, что России нужен новый лоукост

Глава ведомства Евгений Дитрих обосновал эту идею активным развитием внутреннего российского авиарынка и необходимостью дополнительных емкостей для перевозок.

На полях Восточного экономического форума министр поддержал идею, высказанную там же вице-премьером Максимом Акимовым, о целесообразности создания еще одного бюджетного перевозчика. Причем работать он мог бы на всех направлениях, и в первую очередь, внутри страны считает министр. «У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости», - заявил Дитрих.

Сейчас на российском авиарынке работает только один лоукостер – созданная в 2014 году «дочка» «Аэрофлота», компания «Победа». В свою очередь, до нее на рынке монополистом был «Добролет», который не выдержал груза европейских санкций по Крыму и был ликвидирован.

Напомним, из-за предписания ФАС в конце августа «Победа» увеличила минимальную цену провоза багажа – теперь она составляет 777 рублей. Ранее в компании существовал льготный тариф, по которому при бронировании билетов семья могла оплатить 10 килограмм багажа за 499 рублей.