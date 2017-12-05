Лоукостер «Победа» свяжет Лондон с Питером и Калининградом

Лоукостер «Победа» расширил географию своих полетов. Компания получила допуск на регулярные полеты в Лондон, благодаря чему свяжет британскую столицу с Санкт-Петербургом и Калининградом. Самолеты компании будут летать по новым маршрутам 4 раза в неделю.

Отметим, что ранее Калининград не имел прямого авиасообщения с Лондоном, а питерское направление обслуживала другая «дочка» «Аэрофлота» - компания «Россия».

Кроме того, Росавиация выдала «Победе» допуски на полеты из Питера в немецкий Штутгарт, а также из Калининграда в Женеву. Авиакомпания «Победа» была создана в 2014 году, ее базой является московский аэропорт «Внуково». В 2017 году самолеты «Победы» перевезли более 4,6 миллионов пассажиров. На сегодня компания летает в Испанию, Германию, Францию, Турцию, Израиль, Грузию и другие страны, а также выполняет десятки рейсов внутри России.