В Сбербанке не вводили ограничения приема 5-тысячных банкнот

В финансовом учреждении заявили, что постоянно обновляют свое платежное оборудование, поэтому действия злоумышленников никак не влияют на клиентов банка.

Сбербанк не вводил ограничений на прием купюр в 5 тысяч рублей и постоянно работает над улучшением защиты сети своих банкоматов, рассказали в пресс-службе банка. Поэтому здесь уверены, что действия злоумышленников не могут затронуть их клиентов.

Как следует из информации других крупных банков, массового отказа от приема крупных купюр у них также не вводилось.

Напомним, «Ведомости», сославшись на компанию - производителя банкоматов NCR, сообщили, что отказ принимать купюры в 5 тысяч рублей актуален лишь для их устройств с устаревшим механизмом проверки купюр. Якобы в банкоматы была вброшена большая партия фальшивок, которые банкоматы не распознали. Банковский ущерб, по данным издания, составил несколько миллионов рублей. Атаке якобы подвергся московский регион. Поэтому производитель предупредил банки, в каких именно моделях банкоматов возможен прием фальшивок.

Однако в «Альфа-банке», например, сообщили, что в их сети всего 18 уязвимых банкоматов, а это меньше 0,5% всех устройств. В этих устройствах действительно заблокировали прием крупных купюр, однако фальшивок не нашли. До конца года все уязвимые устройства собираются вывести из эксплуатации.

В Московском кредитном банке «проблемными» оказались меньше 5% банкоматов. В банке «Открытие» купюры в 5 тысяч не принимают 36 банкоматов.

ВТБ, «Почта банк» и «Промсвязьбанк» сообщили, что никаких ограничений не вводили, поскольку их на банкоматы установлен современный софт.