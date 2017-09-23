Сбербанк обещает пенсионерам приятные скидки

Выступая в эфире телеканала «Россия-1», глава Сбербанка рассказал, что кредитное учреждение готовит для пенсионеров специальные льготные банковские продукты.

В частности, речь идет о выгодной рассрочке на товары, имеющие длительный срок использования, и другие новшества. Греф также заявил, что банк планирует привлекать к созданию банковских новинок для пожилых россиян своих партнеров.

Комментируя пенсионную реформу в целом, Герман Греф подчеркнул, что она должна обеспечить долговременное повышение уровня жизни пенсионеров. Поэтому все, для кого стабильная экономика важнее политических выгод, поддерживают необходимые пенсионные изменения. Согласно статистике, в нынешнем году пенсионерам выдали на 45% больше кредитов, нежели в 2017-м. Банкиры склонны доверять пожилым гражданам в силу их аккуратности к платежам, а также как людям, имеющим стабильный доход и «чистую» кредитную историю.

Напомним, Владимир Путин внес поправки в рассмотренный в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Согласно предложениям президента, пенсионный возраст для женщин должен составить 60 лет, усиливается социальная защита так называемых предпенсионеров, а также предусматривается целый ряд других послаблений норм правительственного законопроекта.