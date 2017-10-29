Рыбаки Камчатки в 2019 году добудут более 300 тыс. тонн лосося

Владимир Илюхин, в настоящий момент занимающий пост губернатора Камчатского края, заявил, что рыбаки Камчатки в нынешнем году могут выловить не менее 300 тысяч тонн лосося.

Губернатор рассказывает о том, что с самого начала наблюдений – это начало двадцатого века, объемы вылова лосося были больше, приблизительно 500 тонн, это, безусловно, больше чем сейчас, однако все же 300 тонн – тоже не мало.

За минувшие десять лет в России было модернизировано и построено 22 завода по переработки рыбы с применением высоких технологий. За счет чего добыча рыбы в 2018 году превысила аналогичный показатель 2017 года на 30 процентов и составила 1,5 миллионов тонн. Росрыболовстат сообщает, что в прошлом году на территории Дальнего Востока было выловлено рекордное количество тихоокеанского лосося – 676 тысяч тонн.